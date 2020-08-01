كوبا: 12 متعافيًا من كورونا و25 مصابًا جديدًا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في كوبا، اليوم، إنه جرى صرف 12 متعافيًا من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من مستشفيات العزل ليرتفع بذلك إجمالي عدد المُتعافين إلى 2367 متعافيًا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 2633.

وأوضحت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلا عن الوزارة إنه تم إجراء 3502 تحليل "بي.سي.آر" الدقيق خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الفحوصات إلى 267649 منذ أن تم رصد أول حالة إصابة بالفيروس يوم 11 مارس الماضي.

وأضافت الوزارة الكوبية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبقى عدد الوفيات مستقرا عند 87.

وشددت الصحة الكوبية، على ضرورة التزام الكوبيين بإجراءات الحماية لمنع انتشار الفيروس التاجي المستجد أو حدوث تفش جديد.