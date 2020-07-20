كورونا حول العالم.. "كمامات" فرنسا ولقاح في روسيا واحتفالات بـ"كوبا"

شهدت فرنسا، اليوم، أول أيام تنفيذ قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وفرض عقوبة قدرها 135 يورو على المخالفين، بينما تواصل الصين، تخفيف قيود الحجر الصحي، حيث أعادت فتح دور العرض السينمائي في عدد من المدن، حيث تراجع خطر الإصابة بالفيروس المستجد.

ووقعت بريطانيا، اتفاقات لتأمين 90 مليون جرعة من لقاحين محتملين لفيروس "كورونا"، من إنتاج شركة "فايزر" و"بيونتك"، ومجموعة "فالنيفا" الفرنسية، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وقال رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إنه لا يستطيع الوعد بحصول بلاده على لقاح فعال، ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، بحلول نهاية هذا العام، أو حتى في العام المقبل.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد "كوفيد 19"، وأوضحت وزارة الصحة الروسية، أن اللقاح لم يتم إطلاقه بعد، واستخدامه محصور ضمن إطار التجارب.

وفي أفريقيا، أصبحت جنوب أفريقيا بؤرة لفيروس "كورونا" فى القارة السمراء، بعد تسجيل إصابات مرتفعة بالفيروس التاجي، وأصبحت الدولة الخامسة في معدل الإصابات العالمي بعد تجاوزها الـ350 ألف حالة، وتأتي خلف الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، وروسيا، على الترتيب.

وتواصل الهند، ارتفاع الإصابات بشكب قياسي، حيث سجلت أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا، الذي وصل لأكثر من 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل، بينما وسجلت إيطاليا 3 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى معدل يومي للوفيات منذ 5 أشهر.

واحتفلت كوبا، أمس، بعدم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منذ 4 أشهر، وخلع رئيس قسم علم الأوبئة بوزارة الصحة العامة، فرانسيسكو دوران، كمامته أثناء إذاعته لهذا الخبر، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" البريطانية.