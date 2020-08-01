إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار أيساياس

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا لمواجهة إعصار "إيساياس"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وكانت ولايتا فلوريدا ونورث كارولاينا أعلنتا حالة الطوارئ، أمس الجمعة، مع اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي الأمريكي، ما أجبر السلطات على إغلاق مواقع فحوص وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ودفع الناس لتخزين السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الأمطار لساعات.

وذكر "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير"، أن "إيساياس"، الذي تصحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة، ضرب جزر الباهاما ويتجه صوب الشمال الغربي.

وأضاف المركز الأمريكي، أن "إيساياس" قد يتسبب في أمطار غزيرة، في الجنوب والمنطقة الشرقية الوسطى ب‍فلوريدا، في وقت متأخر أمس الجمعة، قبل أن يضرب شرقي ولايتي نورث وساوث كارولاينا، مشيرا إلى احتمال حدوث فيضانات بالمناطق المنخفضة في الولايتين.