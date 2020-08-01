رفع 60 طن قمامة من شوارع جهينة بسوهاج

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في سوهاج، من رفع 60 طن قمامة ومخلفات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بعمل حملات نظافة للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

وقال أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة جهينة، إنه تم تنفيذ حملة نظافة بدائرة مدينة جهينة حيث بدأت أعمال الحملة بتمهيد وتسوية الطرق ورفع كميات القمامة من الأماكن المخصصة تقدر بحوالي 60 طن تقريبا.

وأضاف أن الحملة استهدفت رفع المخلفات من جوار محطة الصرف الصحي ومدرسة التحرير، مدرسة التجارة وشارع عمر مكرم، وشارع رجب، الشيخ جمعة، شارع مركز الشباب، الشيخ مبارك، مدرسة الحرية، وعمارات الموقف، وشارع الشهداء، وشارع الجمهورية، وشارع هندسة الري، وشارع مدرسة الصنايع بنين، ومدرسة الشهيد أحمد فتحي.

وأكد البدري استمرار أعمال النظافة بالفترة الصباحية والمسائية بدائرة مدينة جهينة، خلال أيام العيد بشكل منتظم.