إزالة 17 حالات تعد على مساحة 1237 بمركزي إدكو وأبوحمص

كثفت محافظة البحيرة، اليوم، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا، ضمن حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي "إدكو، أبو حمص" عن إزالة 17 حالات تعدى على مساحة 1237 م2 عبارة عن تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة بمساحة إجمالية 962 مترا مربعا على الأراضي الزراعية وحرم الري بمركز إدكو عباره عن مباني من الحجارة البيضاء.

وكذا تنفيذ 10 قرارت إزالة لتعديات على حرم الصرف والآثار بمساحة 275 م بأبو حمص عبارة عن مبانى ومحلات وقواعد وسملات خرسانية.