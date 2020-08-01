بعد ساعات من ولادتها توأم.. وفاة أخصائية تمريض في الدقهلية بكورونا

توفيت أخصائية تمريض بمستشفى دكرنس العام في الدقهلية، وتدعى منيرة السيد محمود، وشهرتها نورا، بعد ساعات من وضع توأم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، مخلفة وراءها المولودين وطفلين آخرين.

وشيع جثمان المتوفية بقرية الصلاحات مركز بني عبيد، وسط إجراءات وقائية مشددة.

وأكد أهالي القرية، أنها كانت متفوقة دراسيا وكانت مشهورة بأخلاقها بين أبناء قريتها، وأنجبت طفلين، وأصيبت بالفيروس هي وزوجها أثناء حملها وجرى عزلهما بالمنزل، إلى أن ساءت حالتها فتم نقلها إلى العناية المركزة وهناك توفيت.

وقال مصدر طبي، إن المريضة أصيبت بالفيروس، وكانت في إجازة من العمل، وجرى حجزها في المستشفى وكانت تعاني من مشاكل في القلب.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن حالتها عندما ساءت كان قرار الأطباء بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا، ضرورة إجراء عملية الولادة، وبالفعل أنجبت توأم من "ولد وبنت" وبعدها بساعات توفيت.

وأشار إلى أن الطفلين حالتهما جيدة ويتلقيان الرعاية وتم أخذ مسحات منهما للتأكد من خلوهما من فيروس كورونا.