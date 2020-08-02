"مزيكا" تطرح "من غير مجاملة" لـ أحمد جمال بمناسبة عيد الأضحى

بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى طرحت اليوم، شركة "مزيكا" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، الأغنية الثالثة للنجم أحمد جمال من ألبومه الغنائي الجديد وهي بعنوان "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق وديچيتال ماستر أمير محروس، وجرى التسجيل في استوديو الرسالة مهندس الصوت أحمد جودة.

وتعتمد الأغنية على الريتم المقسوم الذي تصاحبه حالة من البهجة والفرح تتناسب مع الأجواء الصيفية.. أغنية "من غير مجاملة" يقول مطلعها: من غير مجاملة دي شبه كاملة .. وبجد عاملة زي الخيال.. نسيتني اسمي وبشكل رسمي .. سلمت قلبي من غير فصال .. ضحكتها تخبل وبجد تهبل .. من نظرة منها يالا السلام .. أصل المحبه ملهاش أطبا .. وأنا حالتي صعبة مابقتش أنا مودي حاجة نادرة مافيش كلام".