مي فاروق: خسرت 30 كيلو من وزني بعد إجراء جراحة

قالت الفنانة مي فاروق، إنها أجرت عملية لإنقاص وزنها، مشيرةً إلى أنها حاولت انقاص وزنها عن طريق اتباع الحمية الغذائية، وممارسة الرياضة.

وأضافت "مي" خلال حلقة اليوم من برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "مفيش حاجة تخوف والأعمار بيد الله، وجربت والحمد لله، في الأول الموضوع كان مُتعب، وبعد كده اتعودت".

وأردفت، أنها أجرت العملية منذ سنة، لكن الفارق في الوزن بدأ يظهر عليها في الشهر الأول من إجراء الجراحة، لافتةً إلى أنها خسرت 30 كجم من وزنها.