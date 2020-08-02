رفع مخلفات الذبح وتحرير محاضر للمخالفين في ثاني أيام العيد ببورسعيد

تابع حى العرب ببورسعيد رفع مخلفات الذبح من الشوارع ضمن حملات النظافة وتحرير محاضر بيئية للمخالفين لإزالة المخلفات فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

أشرف على الحملات عادل عبدالفتاح رئيس حى العرب، وأكد رئيس الحى أنه تم إزالة مخلفات الذبح بواسطة معدات الحى بجانب أعمال النظافة بمعرفة إدارة تحسين البيئة بالتعاون مع جهاز الإنقاذ والطوارئ من أجل رفع مخلفات الذبح من الشوارع والحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع.

وأوضح رئيس حي العرب أن الحي يقوم بتحرير محاضر بيئية ضد كل من يخالف ويترك مخلفات الذبح بالشوارع التي تعمل على تلوث البيئة وتعطل شبكة الصرف بالحي وخصوصا في ظل جهود المحافظة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجزر المحافظة الآلي مستعد تماما لاستقبال جميع الأضاحي وسيتم الكشف عليها وذبحها بالمجان تشجيعا من المحافظة للحفاظ على البيئة ولاتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة ضد أصحاب محال الجزارة القائمين على ذبح الأضاحي بالشوارع وترك المخلفات دون رفعها وتطهيرها، مطالبا بتكثيف أعمال النظافة بكافة شوارع ومناطق الحى ورفع مخلفات الذبح والتطهير.