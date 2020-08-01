بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في اليوم الاول لعيد الأضحى

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن غرفة عمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد.

وأشار المحافظ إلى أن الأسواق شهدت توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لهم.

مؤكدا علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باستمرار إغلاق المتنزهات والحدائق وشواطئ البحر خلال أيام العيد.