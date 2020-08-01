رئيس التحرير

محمود مسلم

بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في اليوم الاول لعيد الأضحى

كتب:

هبه صبيح
10:16 م | السبت 01 أغسطس 2020
محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن غرفة عمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد.

وأشار المحافظ إلى أن الأسواق شهدت توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لهم.

مؤكدا علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باستمرار إغلاق المتنزهات والحدائق وشواطئ البحر خلال أيام العيد.

اقرأ المزيد:

محافظ بورسعيد: لم نسجل أي تجاوزات في صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى المبارك في مبنى قوات الأمن

محافظ بورسعيد يلتقى وفدا من وزارة الثقافة لبحث سبل التعاون

محافظ بورسعيد يبحث تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعي