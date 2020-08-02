أنوشكا: غيرانة من نجاح محمد صلاح وبتفرج على كل مبارياته

قالت الفنانة أنوشكا، إنها تشعر بالغيرة من النجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، وذلك لتفوقه أكثر من أقرانه في الدوري الإنجليزي، وقيامه دائما برفع راية مصر عالية.

وأضافت "أنوشكا"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها تشاهد كافة المباريات التي يشارك فيها "صلاح" مع رفاقه في نادي "ليفربول"، وتشعر بالغيرة الحميدة تجاهه لرفعه لراية مصر وهو ما تسعى إلى تحقيقه في إطار عملها.

وأكدت أنها دائما ما تشعر بالفخر بعد تحقيق أي مصري لإنجاز جديد وليس إنجاز شخصي فقط.

وتابعت: "غبت عن الغناء لأنني أنتج الأغاني الخاصة بي"، موضحة أن برنامج صالون أنوشكا كان فرصة للعودة للغناء وكان ذا رد فعل جيد، ولكنها لا تستطيع إنتاج ألبوم كامل لها سنويا "أنا غلطانة في حق أنوشكا المطربة، ولازم أدور على الأغاني الحلوة، وأوعد الجمهور بأنني سوف أهتم بالسوشيال ميديا وسوف أقوم بتجهيز أغاني سينجل".