أمير كرارة يقضي إجازته بالساحل مع رمضان صبحي وإكرامي قبل "نسل الأغراب"

نشر الفنان أمير كرارة، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر "كرارة" مع عدد من أصدقائه منهم رمضان صبحي وشريف إكرامي أثناء قضاء عطلتهم الصيفية بالساحل الشمالي، وعلق على الصورة قائلاً، "اللمة الحلوة".

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان أمير كرارة لتصوير مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا، وهو قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2021.