بيتر ميمي: أي مخرج يتمنى يشتغل مع أمير كرارة.. "بشوفه أكتر من بنتي"

قال بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار، إنه جرى تصوير مشهد "غربل الكمين" وهي العبارة التي نطقها الفنان محمد إمام بمسلسل "الاختيار"، في 3 أيام، وجرى التحضير له في أسبوع.

وأشاد ميمي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "CBC"، بالفنان أمير كرارة، بطل المسلسل، الذي جسد شخصية الشهيد أحمد منسي، قائلًا: "أي حد يشتغل معاه، والسنة الجاية أول مرة منذ 3 سنوات منشتغلش مع بعض".

وأضاف، أنه شارك معه في 6 أعمال، هي 4 مسلسلات وفيلمين، وحققت نجاحات كبيرة، مواصلًا: "أي مخرج في مصر يتمنى العمل مع أمير كرارة، هو يهتم بالعمل لدرجة أنه يحفظ أسماء كل عمال الموقع، هو شخص جميل والعلاقة بيننا أخوية وأراه أكثر مما أرى ابنتي، والمشاركة في المسلسل أرهقته نفسيًا وجسمانيًا بسبب انخراطه في التصوير لمدة سنة في الصحراء".