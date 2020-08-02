رئيس "منوف": إغلاق وتشميع مدينة ملاهي لم تلتزم بإجراءات الدولة

قال أشرف الليثي، رئيس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، إن واقعة إغلاق وتشميع ملاهي بعد مخالفتها لإجراءات الوقائية من كورونا، قد وقعت مساء أول أمس، حيث نجحت الحملات الدورية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة فيروس كورونا والتي بدأت في شهر مارس الماضي.

وأضاف "الليثي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية، أن هناك قرارات منظمة لكافة المحلات العامة والمنشآت بالمراكز والمدينة، غير أن مدينة الملاهي التي تم إغلاقها وتمشيعها رصد، وجود عدد من الأطفال والأسر داخل المدينة، موضحا أنه قد تم التواصل مع الإدرارات المعنية وشركة الكهرباء، وتم إخلاء المكان من المتواجدين وضبط الشخص المسؤول عن ذلك المكان: "المكان بيدار من غير ترخيص، ودي مخالفة ليها إجراءات قانونية تتخذ، ولا يوجد عداد كهرباء بالمكان وهناك وصلة غير قانونية، ولا توجد أي وسيلة لحماية المواطنين".

وأكد أنه قد تم رصد كافة المخالفات، والمكان كملاهي غير مسموح له بالعمل حتى الآن نظرا لوجود فيروس كورونا، ولا توجد سماح من قبل رئاسة مجلس الوزراء بوجود تجمعات بمختلف أشكالها.