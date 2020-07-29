استمرار إغلاق السينما في الهند حتى 31 أغسطس

ضربة قوية أخرى تصيب صناعة السينما في الهند، بعد قرار حكومتها بفرض استمرار إغلاق دور السينما حتى 31 أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الكثير من صناع السينما والجمهور، يأملون في السماح بإعادة افتتاح دور السينما من 1 أغسطس.

ولا تزال قاعات السينما والحدائق الترفيهية والمسارح والحانات وصالات العرض، مغلقة في الهند بحسب موقع Variety.

يذكر أنه بسبب انتشار "كورونا" في الهند، تقرر أعلنت إدارة مهرجان Kashish Mumbai Queer السينمائي الدولي، عن إقامة نسخته لعام 2020 أون لاين فقط.

ويعد Kashish واحدا من أكبر المهرجانات في جنوب آسيا.

يذكر أن صناعة السينما شهدت خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.

كما أن كورونا أثر بقوة على أهم الأحداث والمهرجانات الفنية، بينها إلغاء مهرجان هونج كونج السينمائي الدولي، والذي كان من المقرر عقده في النصف الثاني من شهر أغسطس.. وقبلها ألغى مهرجان تيلورايد السينمائي، دورته هذا العام والتي كانت تحمل رقم 47.

كما جرى تأجيل عدد من أهم الأحداث الفنية، منها حفل أوسكار، بافتا وجولدن جلوب.