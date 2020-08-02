عمرو دياب يقضي إجازة الصيف مع دينا الشربيني بالجونة بعد نجاح "يا بلدنا يا حلوة"

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان عمرو دياب بأغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، قرر قضاء إجازاته الصيفية بمدينة الجونة.

وعلمت "الوطن" بتواجده خلال الأيام الماضية مع الفنانة دينا الشربيني بالجونة، وأنهما يقضيان معاً إجازاتهما، كما يتواجد بالجونة عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وتصدرت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.