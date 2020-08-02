علي الطيب يشوِّق جمهوره قبل طرح برومو فيلم "الحارث"

ِشوق الفنان علي الطيب جمهوره، بنشر بوستر فيلمه الجديد "الحارث"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكتب "الطيب" عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، "انتظروا الإعلان التشويقي الأول لفيلم الحارث خلال ساعات".

فمن المقرر أن يعرض فيلم "الحارث" لأحمد الفيشاوي عبر إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن الموعد النهائي للعرض خلال أيام.

ينتمي فيلم "الحارث" لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة ‏ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح ‏‏"السينمات‏".‎