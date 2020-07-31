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محمود مسلم

عرض فيلم الحارث على أحد المنصات بعد نجاح تجربة "صاحب المقام"

كتب:

أبانوب رجائي
09:26 م | الجمعة 31 يوليو 2020
بوستر فيلم الحارث

بوستر فيلم الحارث

نجاح تجربة عرض "صاحب المقام" ليسرا وآسر ياسين على المنصات الإلكترونية، دفع بعض المنتجين للاتجاه إلى هذا الأمر، فمن المقرر أن يعرض فيلم "الحارث" لأحمد الفيشاوي عبر أحد المنضات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن الموعد النهائي للعرض، خلال أيام.

ينتمي فيلم "الحارث" لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة ‏ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح ‏‏"السينمات‏".‎

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