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محمود مسلم

اليابان وبريطانيا تبدآن محادثات لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات

كتب:

أمير مسعد
07:12 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

أدت أزمة فيروس كورونا إلى حالة من التدهور في صناعة السيارات اليابانية وخسائر قدرت بمليارات الدولارات فى كبرى الشركات اليابانية "مازدا-نيسان-ميتسوبيشى-سوزوكى-سوبارو-هوندا" وغلق مصانع وتوقف إنتاج بعض الطرازات وخفض الإنتاج إلى النصف، ومازالت اليابان تسعى للنهوض بصناعة السيارات مرة أخرى حتى لا تنهار ضمن سياسة جديدة تتبعها اليابان فى التجارة.

وقالت وكالة جيجى اليابانية للأنباء إن اليابان وبريطانيا قد بدأتا محادثات بهدف إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، وأضافت أن البلدين يهدفان إلى التوصل لاتفاق تجارى واسع النطاق ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية اليابانى بريطانيا فى أغسطس الحالى لاستكمال المحادثات والمناقشات مع نظيره البريطانى.

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