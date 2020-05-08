خسائر بالمليارات في قطاع السيارات بسبب كورونا

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم في خسائر فادحة بمجال صناعة السيارات الذي تضرر كثيرا نتيجة الركود الاقتصادي الذي ضرب معظم أسواق العالم، لفرض حظر التجوال وإجراءات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى إلغاء معارض السيارات.

وأظهرت التقارير، خسائر كبيرة أعلنت عنها كبرى شركات صناعة السيارات حول العالم، حيث أخطرت شركة نيسان بورصة طوكيو بانخفاض مبيعاتها وخسارتها نحو 20 مليار دولار.

بينما انخفضت أسهم "أستون مارتن" بنسبة 60%، و نشرت "فولفو" على موقعها الصحفى الرسمى أن مبيعاتها انخفضت إلى 18.2%، و من فترة خسرت شركة تيسلا 14 مليار دولار، وخسرت شركة مرسيدس ملايين الدولارات.