مصادر حكومية تكشف موعد وتفاصيل صرف المرحلة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

كشفت مصادر حكومية مسؤولة موعد صرف المرحلة الثالثة والأخيرة من منحة كورونا للعمالة غير المنتظمة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذه الفئة مساندة لهم من الدولة في ظل تفشي جائحة كورونا، وتعرضهم لخسائر كثيرة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.

وأضافت المصادر أن صرف المرحلة الثالثة وقدرها 500 جنيه من إجمالى 1500 جنيه، خلال الأيام المقبلة والذي سيكون صاحب قرار الإعلان عن بدء الصرف، بيد اللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وكشفت المصادر الحكومية أنه سيجرى صرف الدفعة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة، وسيكون الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي، لنفس الأشخاص الذين صرفوا المرحلتين الأولى والثانية، ولن تكون هناك أي إضافات جديدة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها وزارات التضامن والمالية والقوى العاملة والتموين والاتصالات، لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا أن السبب فى تأخر الصرف إلى ما بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى يرجع إلى حرص الدولة على صرف المعاشات قبل حلول عيد الأضحى، ما أدى إلى انشغال جميع خطوط و"سيستم" ماكينات الـ"ATM" التابعة لمكاتب البريد، بصرف هذه المعاشات وتعذر فرصة صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.

800 مليون و108 آلاف جنيه لمليون و600 ألف مستفيد في المرحلة الثالثة، وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية انتهت بالفعل من جميع الإجراءات لصرف الدفعة الأخيرة من المنحة، وتبلغ نحو 800 مليون و108 آلاف جنيه، يتم صرفها لنحو مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم بجميع المحافظات.

وأضافت أن صرف المرحلة الثالثة من المنحة سيتم بنفس الإجراءات التى صرف بها المستحقون الدفعتين الأولى والثانية، حيث يكون الصرف بموجب كارت الـ"ATM" مسبق الدفع، بعد أن ترسل وزارة الاتصالات رسالة نصية "SMS" على الهاتف المحمول للمستحق، تحدد فيها اليوم الذى يستطيع خلاله صرف المنحة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قرر صرف منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تصرف على ثلاث مراحل، لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، التى ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.