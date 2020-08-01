صرف 3.2 مليون جنيه منح لـ3208 من العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

وجه محمد سعفان وزير القوي العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقًا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح أحمد حسن طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أنَّ المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 4 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3208 من العمالة غير المنتظمة سوف يصرفون 3 ملايين و208 آلاف جنيه.