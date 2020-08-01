رئيس التحرير

محمود مسلم

صرف 3.2 مليون جنيه منح لـ3208 من العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

اعتبارًا 4 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل

كتب:

الوطن
09:52 ص | السبت 01 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة محمد سعفان

وزير القوى العاملة محمد سعفان

وجه محمد سعفان وزير القوي العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقًا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح أحمد حسن طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أنَّ المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 4 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3208 من العمالة غير المنتظمة سوف يصرفون 3 ملايين و208 آلاف جنيه.

اقرأ المزيد:

سعفان يبحث وضع استراتيجية قومية لرعاية العمالة غير المنتظمة

سعفان يبحث مع مدير "العمل الدولية" حماية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا

مجموعة عمل من الزراعة والقوى العاملة لدراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة

وزيرا القوي العاملة والزراعة يبحثان آلية رعاية العمالة غير المنتظمة

سعفان يكشف موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة