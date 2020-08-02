الاتصالات عن تمكين 20 ألف شاب من العمل الحر: هدفنا توفير وظائف عالمية

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مبادرة تمكين 20 ألف شاب من العمل المهني الحر في مجالات التسويق الإلكتروني، لافتًا إلى أنَّ الهدف من هذه المبادرة يستند على أكثر من محور، الأول هو مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل ليس فقط في السوق المحلي ولكن في السوق الإقليمي والعالمي.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّه "يتوفر لدينا ميزة العمل من خلال مهارات العمل الحر على الإنترنت من خلال الالتحاق بوظيفة في أي دولة أخرى في أثناء المكوث في المنزل في أي محافظة من محافظات مصر".

وتابع وزير الاتصالات: "يسلتزم هذا أن نكون تدربنا على المهارات المطلوبة لهذه الوظائف، وهو ما تسعى إليه المبادرة وتحاول أن تستهدفه بأن تدرب عددًا كبيرَا على المهارات التي تمكّنهم من الالتحاق بوظيفة سواء داخل أو خارج مصر من خلال الإنترنت".

واستكمل أنَّه التقى من خلال عمله بنماذج رائعة من الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، يعملون في شركات ووظائف دائمة في شركات بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأماكن متعددة وهم مقيمون في محافظاتهم، وذلك من خلال العمل عبر الإنترنت، موضحًا "هذا أصبح هو نموذج العمل، ويعد ذلك من إيجابيات جائحة فيروس كورونا، خاصة أنَّه جعل الناس يتقبلون أن العمل يجري من خلال الإنترنت".

ولفت إلى أنَّه من الممكن أن يتمّ توظيف شخص في دولة أخرى ويعمل في شركة بشكل منتظم ويكون لديه المهارات والخبرات التقنية اللازمة، مبينًا أنَّه "في هذه المبادرة ندرب على مهارات العمل الحر، وكيف يمكن أن تقدم نفسك وأن تكتب عرضًا بما تنوي تنفيذه، وتسعّر خدماتك مع التدريب على المهارات التقنية".