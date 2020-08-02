وزير الخارجية الإيراني: على دول الغرب وقف تمويل واحتضان الإرهابيين

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، دول الغرب ولا سيما الولايات المتحدة بوقف تمويلها واحتضانها للإرهابيين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال ظريف، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "الإرهابيين يبثون الكراهية من ملاذاتهم الآمنة في الولايات المتحدة وأوروبا ويحرضون على القتل والفوضى ويخططون لهذه الهجمات من هناك ويعلنون بكل صلافة مسؤوليتهم عن قتل المدنيين الإيرانيين الأبرياء".

وشدد ظريف، على أنَّ يجب على الغرب الذي يحتضنهم ويقدم لهم الدعم والتمويل التوقف عن ذلك، مشيرًا إلى محاولات الدول الغربية تبييض صورة الزمر الإرهابية الساعية لارتكاب أعمال تخريبية في إيران.

وتابع الوزير الإيراني قائلًا: إنَّه "لا يمكن للتضليل والخداع التغطية على هذا النفاق".

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت أمس السبت، اعتقال جمشيد شارمهد زعيم مجموعة "تندر" الإرهابية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها والتي خططت لتنفيذ عمليات إرهابية كيميائية وجرثومية في معرض طهران الدولي للكتاب والقنصلية الروسية شمال إيران، على حد قول السلطات الإيرانية.