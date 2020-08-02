اعتقال 12 شخصا في احتجاجات ضد نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد 12، شخصا خلال أعمال الشغب في احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس مطالبين باستقالته.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميخائيل زنجرمان :"تم اعتقال اثني عشر شخصًا بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وخرقهم النظام العام بعد انتهاء المهلة المحددة لهم للتظاهر"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف زنجرمان: "تم اعتقال أربعة آخرين في الجنوب".

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيلين، أمس السبت، في مظاهرات مناهضة للحكومة في تل أبيب وحيفا وقيصرية وأجزاء أخرى من إسرائيل، أكبرها في القدس أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل اتهامات الفساد التي وجهت إليه وإدارته وحكومته لأزمة كورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس.

وحمل المتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد الذين وضعوا كمامات واقية لافتات تتهم نتنياهو بالفشل في مكافحة وباء كوفيد-19 والحد من تداعياته الاقتصادية.