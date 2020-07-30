ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إسرائيل إلى نحو 70 ألفا

سجلت إسرائيل، اليوم، 1869 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 69 ألفا و603 حالات، فيما توفي 8 مصابين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 499 حالة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه يوجد حالياً في إسرائيل 25 ألفا و628 مصاباً، منهم 328 حالة خطيرة، و102 يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، تعافى 43 ألفا و476 شخصاً.

وبدأت إسرائيل، منذ بداية يونيو الماضي، موجة ثانية من الزيادة في الإصابات، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي معها فرض قيود جديدة، بما في ذلك وإغلاق المطاعم وأحواض السباحة والصالات الرياضية، لكن لجنة خاصة بالكنيست "البرلمان الإسرائيلي" رفعت هذه القيود.