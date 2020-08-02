وفاة رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي متأثرا بكورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور عبدالوهاب السعدني رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى الصدر بالمنصورة.

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور عبدالوهاب السعدني، هو الشهيد رقم 18 في صفوف أطباء الدقهلية، والذي توفي لإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف "الشحات" لـ" الوطن"، أنه عند بداية الإصابة دخل "السعدني" قسم العزل بمستشفى المنصورة الدولي، وجرى تحويله إلى مستشفى الصدر، لعدم استقرار الحالة، وتوفي اليوم.

يذكر أن الدكتور عبدالوهاب السعدني، كان أحد أمهر الأطباء في مجاله، وأشرف على العديد من الحالات الصعبة والنادرة، وله بصمات كبيرة في مجال عمله الطبي.

وأعلنت نقابة الأطباء، ضم الدكتور عبدالوهاب السعدني، إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، والتي تضم كلا من: الدكتور عبداللطيف دبور أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، الدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، الدكتور يوسف صبري المزين أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، الدكتور طارق حسين مخيمر أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، الدكتور سامي مخلص مدير صحه المنزلة السابق، الدكتور علي هويدي مدير حميات شربين سابقا، الدكتور أحمد الزفتاوي استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، الدكتور أحمد يحيى استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، الدكتور زكريا المتولي نعيم استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، الدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، الدكتور رزق أحمد عبدالله أخصائي النساء والولادة ومدير مستشفى بطره، الدكتور محمد عيد استشاري الجراحة في مستشفي المنصورة العام القديم سابقا، والدكتور علي المرسي استشاري النساء والتوليد بمستشفى المنزلة العام.