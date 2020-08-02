اعتقال وزير بريطاني سابق بتهمة الاغتصاب

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال وزير سابق يشغل مقعداً نيابياً حاليا، بعد اتهامات باغتصاب واعتداء جنسي.

ولم يكشف اسم السياسي، لكن الشرطة قالت في بيان إنها فتحت تحقيقاً بعد اتهامات تتعلق باعتداءات وأعمال عنف جنسي في 4 حوادث منفصلة.

وقال البيان إن جهاز شرطة العاصمة تلقى الجمعة 31 يوليو ادعاءات تتعلق بأربعة حوادث منفصلة تتعلق بمعلومات عن انتهاكات جنسية واعتداء، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت رجل خمسيني، السبت الأول من أغسطس، بسبب شبهات باغتصاب، وأفرج عنه بكفالة.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أن الاتهامات وجهتها مساعدة برلمانية سابقة له، وتستهدف مسؤولاً كبيراً في حزب المحافظين، كان وزيراً في السابق وهو نائب حالياً.

ويواجه الوزير السابق وعضو البرلمان الحالي، ادعاءات من امرأة ورد أنها كانت موظفة بالبرلمان، بأنه اعتدى عليها عدة مرات.

وتقول المرأة إن النائب اعتدى عليها وأجبرها على ممارسة الجنس، وتركها وقد أصيبت بصدمة شديدة، واضطرت إلى الذهاب للمستشفى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شرطة العاصمة لندن أكدت أنها فتحت تحقيقاً في أربعة حوادث وقعت خلال الفترة بين يوليو 2019 ويناير 2020 في مواقع مختلفة بالمدينة.

ونقلت وكالة الأنباء "برس أسوسييشن" عن ناطق باسم الحزب المحافظ، أن "اتهامات من هذا النوع تؤخذ على محمل الجد إلى أقصى حد".وأضاف الناطق: "بما أن القضية أصبحت بين أيدي الشرطة، من غير الملائم الإدلاء بأي تعليق الآن".