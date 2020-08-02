قبل ما تشتري.. إزاي تعرف شقتك مخالفة ولا لأ؟

يقع الكثيرون من المقبلين على شراء الشقق السكنية في حيرة بشأن ما إذا كان العقار الموجود به الشقة بُني بشكل قانوني، أم يقع ضمن المبانِ المخالفة للحيز العمراني، والتي يمكن أن تتعرض للهدم في أي وقت.

ويقدم أمجد عامر خبير التنمية والإدارة المحلية، عددًا من النصائح للمقبلين على الشراء حتى يتأكدو إذا كانت الشقة مخالفة أم لا لعدم الوقوع تحت طائلة المخالفات.

- قبل شراء الشقة، يجب أن يستعلم المواطن عنها من الإدارة الهندسية بالحي القاطن به الوحدة السكنية أنّ المبنى متوافق مع السلامة الإنشائية، إذ تقوم بتقديم طلب بعنوان ورقم العقار المراد الاستفسار عنه، وستتسلم تقريرًا، خلال 24 ساعة، عن حالة العقار ما إذا كان مرخصًا وغير مخالف أم لا.

- الاطلاع على رخصة البناء قبل شراء العقد للتأكد من قانونية بناءه.

- ينصح أيضًا قبل الشراء الملاحظة الجيدة للعقار الذي يريد المواطن شراء شقة به، هل هو موجود داخل الحيز العمراني أم مبني بجانب النيل أم مبني على أراضي زراعية أم له خطورة على الأمن القومي والمنشآت الحيوية.

- التأكد من حصول العقار على ممارسة الكهرباء والمياه بصورة قانونية.

-لا تشترِ بأي حال من الأحوال شقة غير موجودة فعلا، أو لم تنشأ ولم تشاهدها على الطبيعة.