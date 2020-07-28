محافظ دمياط تواصل متابعة منظومة التصالح في مخالفات البناء

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولاتها الميدانية لليوم الثالث على التوالي، بزيارة مفاجئة إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، التي جاءت بمرافقة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة، بتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019، وكذا سداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح، التي تستمر حتى 15 أغسطس.

ووجهت المحافظ، تعليمات مشددة إلى غريب عارف رئيس الوحدة المحلية، بالعمل وفقاً لبنود خطة محدد لتنظيم تلك العملية، ومنع أى تكدس للمواطنين المتقدمين، مؤكدة على تخصيص ساحات انتظار مزودة بمظلات وكراسى، ومنع دخول أى مواطن، إلا بعد وقوع الدور عليه، منعا للازدحام وحفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت محافظ دمياط، أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة فى حالة مخالفة تلك التعليمات، كما بحثت المحافظ خلال الزيارة، كل المعوقات والمشكلات التى تواجه المواطنين، إذ وجهت بتقديم كل التيسيرات الممكنة لهم، ومد فترة العمل حتى الرابعة عصرًا.