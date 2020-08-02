استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمحافظة أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء مستمرة فى استقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.

وأشار إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع ايام الاسبوع واجازة عيد الاضحى المبارك بالاضافة الى أيام الجمعة والسبت اعتبارها ايام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيلاً عليهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

كما تفقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة المراكز التكنولوجية بحى شرق وغرب مدينة اسيوط ومراكز الفتح ومركز أسيوط رافقه خلالها محمد بشير رئيس حي غرب ونائبه ومدير الادارة الهندسية وايمن محروس رئيس حى شرق وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح واللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز أسيوط وتابع سير العمل وتلقى طلبات التصالح خلال اجازة عيد الاضحى المبارك تيسيرا على المواطنين موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات كما تابع رؤساء المراكز والاحياء سير العمل بالمراكز التكنولوجية واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح .

كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح مناشداً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة ،مشيرًا إلى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات لافتاً الى انه جارى استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام العطلات و (الجمعة والسبت) واعتبارها أيام عمل عادية .