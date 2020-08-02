رئيس البرلمان العربي يُهنئ السعودية بنجاح موسم الحج رغم تحديات كورونا

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441 هجري رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة باستمرار جائحة كورونا على مستوى العالم.

كما أشاد بالقرار الشجاع والحكيم التي اتخذه خادم الحرمين الشريفين بإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر هذه الجائحة.

وثمن رئيس البرلمان العربي ما بذلته حكومة المملكة من جهودٍ جليلةٍ وسخرت إمكانياتها وقدراتها لتقديم كافة الخدمات والاجراءات الوقائية والاحترازية وسُبل الأمان للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما قدمته لهم من تسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وسهولة رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي يشهدها العالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في كل الجوانب التي يحتاجها الحجيج وعدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما الحثيثة لكل الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.