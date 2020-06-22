رئيس البرلمان العربي يجري اتصالا بـ"الحلبوسي" لبحث أوضاع العراق

أجرى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، اتصالا هاتفيا بالأمس، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي بأن الدكتور مشعل السلمي تناول خلال الاتصال الهاتفي آخر مستجدات الأوضاع في العراق، واطمأن من رئيس مجلس النواب العراقي على الوضع في جمهورية العراق في ظل استمرار الاعتداءات والتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العراقية خاصة في المناطق الشمالية.

وعبَّر رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس النواب العراقي عن موقف رئيس وأعضاء البرلمان العربي الرافض للعمليات العسكرية الأجنبية التي تستهدف أمن وسلامة العراق، وإدانتهم الاعتداءات على سيادة العراق، والتي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.