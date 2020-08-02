البحرين تستنكر التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي تجاه الإمارات

استنكرت وزارة الخارجية البحرينية التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه الإمارات، مشيرة إلى أنَّها تعتبر استفزازًا مرفوضُا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدا مستهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي.

وأكّدت الوزارة البحرينية، تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها صفًا واحدًا معها في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الاسلامي، وتمثل تهديدًا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.