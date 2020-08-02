مصدر بصحة دمياط لـ"الوطن": 1346 إصابة و100 وفاة بكورونا في المحافظة
%90 من الوفيات لمصابين بأمراض مزمنة و95% فوق الـ60 عاما
كتب:
سهاد الخضري
12:59 م | الأحد 02 أغسطس 2020
قال مصدر بمديرية صحة دمياط، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة بلغ 1346 إصابة، بالإضافة إلى 100 حالة وفاة.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة: "أمراض الجهاز التنفسي، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط والجلطات".
ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاما فأكثر بنسبة 95% من إجمالي الضحايا، و5% أعمارهم تقل عن 60 عاما.
وأكمل: "من بين الوفيات فوجئنا بطفلة عمرها 13 عاما، ولكنها كانت تعاني من سرطان الدم (اللوكيميا)"، متابعا: "كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا".
وأردف: "تخطى عدد المتعافين الـ1000 حالة"، مضيفا: "لدينا 4 مستشفيات عزل وهي (الصدر والحميات والعام وكفر سعد) فيما جرى تطهير وتعقيم مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر، بعد تعافي كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المحتجزة بهما".