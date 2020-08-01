محافظ دمياط: غلق الشواطئ والمتنزهات أمام المواطنين

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، عن متابعة الموقف لحظة بلحظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة على مدار الـ24 ساعة.

وأضافت المحافظ، أنه تم التأكيد على مديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى وكافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من جودة المعروض من السلع وكذا توافر المواد التموينية و الأساسية.

أعلنت محافظ دمياط استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات أمام المواطنين وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أكدت أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكثفة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات وكذلك الفنادق لمتابعة الالتزام بنسب الأشغال وكذا الاشتراطات الصحية و الوقائية.