"صحة دمياط" تكثف من أعمال تطهير المجازر والأسواق والمستشفيات

قامت الإدارة العامة لشؤون الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة في دمياط، بالمكافحة الأرضية والهوائية للحشرات من البعوض والذباب في أماكن "تجميع القمامة - المجازر والأسواق"، كما قامت فرق المكافحة بالتطهير لبعض المستشفيات والمنشآت الصحية طبقا لخطة موضوعة.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة، واستمرار حالة الطوارئ، وذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على توفير كافة المستلزمات وأدوية الطوارئ والأمصال كما أكد عبد الجواد على تشديد الرقابة والمرور على مدار الساعة على كافة المنشآت الصحية، وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية.

ونظم وكيل وزارة الصحة، مجموعات متفرقة من غرف الطوارئ بالمديرية للمرور على متاجر الأغذيه واللحوم، وفرق أخري مجهزة للمرور على المستشفيات والوحدات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد كما تم تجهيز فرق الانتشار السريع تحسبا لأي أحداث ويأتي هذا بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.