هنا النخيل.. ماذا يحدث في شاطئ الموت ليلا؟

تحذيرات وإجراءات، فلا تمر على شاطئ إلا وتجد لافتة تؤكد إغلاقه، وخطر محدق يشعر به كل من يمر إلى جانب شاطئ الموت الذي ابتلع الكثير من الشباب خلال الشهر الماضي، ومع ذلك يصر بعض الأهالي على الوقوف على حافة الموت مستغلين الظلام ومتحدين مفتشي السياحة خارج شاطئ النخيل، حيث شهد ليل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك محاولات عدة وصلت إلى الاعتداء على العاملين وهم يحاولون منع الأهالي النزول إلى البحر.

إصابة موظفين من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية

الأمر تخطى تحد الإجراءات الاحترازية واوصل الإصرار إلى حيث أصيب موظفين اثنين من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، مساء أمس، أثناء قيامهم بمهام عملهم في إخلاء شاطئ الموت ليلا بعد تسلل مصطافين إلى الشاطئ النخيل، حيث تعدت أسرة من محافظة القاهرة على اثنين من العمال وأصابتهما نتيجة الضرب بعصي خشبية على الرأس.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن المتهمين اعتدوا بالضرب بعصي خشبية على موظفين أثناء إخلاء شاطئ النخيل ليلا من المصطافين الذين تسللوا إلى الشاطئ، مضيفا أن أحدهما فقد الوعي، وأصيب الآخر وتم نقل الأول لمستشفى العامرية العام.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وهم حاليا بنقطة شرطة أكتوبر لتحرير محضر بحق موظفي السياحة.

تسلل في الظلام إلى الشاطئ

شهدت ليلة أمس محاولات عدد من الأسر الذين سعوا في تحد واضح لقوانين النزول إلى مياه شاطئ النخيل، دون مراعاة لحوادث الغرق أو المناشدات ولا عدم وجود رؤية.

وجاب موظفو ومفتشو السياحة المصطفين على أسوار شاطئ النخيل المغلق بأمر من رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، رمال الشاطئ من أجل منعهم من النزول والحفاظ على أرواح أطفالهم الصغار ومنع غرقهم خاصة مع الظلام وعدم وضوح الرؤية وعدم وجود فرق إنقاذ.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، إنه في تحد واضح لا معنى له وفي غياب كامل للوعي والإدراك اصطحب الآباء والأمهات أطفالهم للنزول بهم ليلا إلى مياه شاطئ النخيل حيث لا إضاءة أو رؤية او إنقاذ، مضيفًا أن موظفو السياحة جابو مساحات شاطئية واسعة من أجل إخلاء وتفريق تلك العائلات.