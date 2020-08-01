استغلوا الظلام.. منع مصطافين يحاولون التسلل لـ"شاطئ الموت" بالإسكندرية

في محاولة لاستغلال الظلام وفي تحد واضح لمفتشي السياحة المصطفين خارج شاطئ النخيل المعروف بشاطئ الموت في الإسكندرية، حاول عدد من الأسر النزول إلى مياه شاطئ النخيل، مساء اليوم، وفي الظلام الدامس، دون مراعاة لحوادث الغرق أو المناشدات ولا عدم وجود رؤية.

وجاب موظفو ومفتشو السياحة المصطفين على أسوار شاطئ النخيل المغلق بأمر من رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، رمال الشاطئ من أجل منعهم من النزول والحفاظ على أرواح أطفالهم الصغار ومنع غرقهم خاصة مع الظلام وعدم وضوح الرؤية وعدم وجود فرق إنقاذ.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، إنه في تحد واضح لا معنى له وفي غياب كامل للوعي والإدراك اصطحب الآباء والأمهات أطفالهم للنزول بهم ليلا إلى مياه شاطئ النخيل حيث لا إضاءة أو رؤية او إنقاذ.

وأضاف "رشاد" أن موظفو السياحة جابو مساحات شاطئية واسعة من أجل إخلاء وتفريق تلك العائلات.