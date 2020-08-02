اتحاد الكرة يرضخ لضغوط الأندية في أزمة الأجانب

استقرت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على عدم تفعيل قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق خلال الموسم المقبل 2020-2021، بحيث يستمر خمسة لاعبين أجانب في قائمة كل فريق.

وقال مصدر باتحاد الكرة، لـ"الوطن سبورت"، إنه بعد التشاور مع الأندية التي أكدت استمرار مدة التعاقد مع اللاعبين الأجانب لمواسم مقبلة، وهو ما سيجعل كل ناد مطالبا بسداد قيمة العقد كاملة لكل اللاعبين الأجانب حتى نهاية مدة التعاقد، وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما سيتسبب في خسائر مالية كبيرة.

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