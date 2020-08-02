طبيب روسي يحذر من تفشي كورونا بسبب رفع الكمامة خلال التقاء الآخرين

قال كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية سيرجي بويتسوف، إنَّ رفض ارتداء الكمامات عند الالتقاء بالآخرين، يعتبر الخطأ الرئيسي المرتكب في أثناء رفع القيود المفروضة لمنع انتشار "كوفيد-19".

تحذيرات من تناول الأدوية دون وصفة طبية.. قد تصاب بسكتة دماغية نزفية أو نزيف معوي

وأضاف "بويتسوف"، في مقابلة صحفية: "تذكروا أن الطريقة الأفضل لكبح عملية انتقال العدوى، تكمن في ارتداء الكمامات، من قبل كل المشاركين في عملية انتقال العدوى، أي المصاب الذي لا يعلم بذلك بعد، وكذلك الشخص غير المصاب"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وشدد الطبيب، على أنَّ ارتداء الكمامة الواقية، في الأماكن العامة، علامة على احترام الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، حذر هذا المختص، من خطر ممارسة العلاج الذاتي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية إلى حدوث السكتة الدماغية النزفية أو النزيف المعوي.