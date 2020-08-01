روسيا تخطط لتلقيح سكانها ضد كورونا في أكتوبر

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، أنّه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكتوبر المقبل.

وقال موراشكو، في حديث خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نخطط لأعمال تلقيح واسعة، علينا توسيع رقعة التلقيح تدريجيا، ومن المخطط لذلك في أكتوبر".

وأوضح المسؤول الروسي أنّه بعد تسجيل اللقاح سيبدأ استعماله على شرائح من السكان ومراقبة النتائج، وسيتم البدء بتلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة، وهم المدرسون والأطباء، مع المراقبة الطبية بعد التلقيح".