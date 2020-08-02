إنترفاكس: ارتفاع إنتاج النفط الروسي إلى 9.37 مليون برميل يوميا

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم، زيادة إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو، متجاوزا هدف إنتاج البلاد بموجب اتفاق عالمي، بحسب ما ذكرته وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

كان الإنتاج 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس آب تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا.

وارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو من 38.16 مليون في يونيو، حسبما ذكرته إنترفاكس.

وبموجب اتفاق أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها إلى 8.5 مليون برميل يوميا بين مايو ويوليو لدعم أسعار النفط.

تنتج روسيا عادة 700 إلى 800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت 8.57 إلى 8.67 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يوليو.

يبدأ تقليص التخفيضات من أغسطس آب بفضل تعاف في أسعار النفط. وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يوميا.

وبلغت صادرات النفط الروسية إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق 15.72 مليون طن الشهر الماضي، منخفضة 27.1% مقارنة مع يوليو 2019. يعادل ذلك 3.72 مليون برميل يوميا، بحسب "إنترفاكس".

وقالت وكالة الأنباء يوم الأحد أيضا إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي سجل 50.33 مليار متر مكعب في يوليو، بانخفاض 7.9% عنه قبل سنة.