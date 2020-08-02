"مصر الخير" توزع 74 رأس ماشية خلال العيد بسوهاج

وزعت مؤسسة مصر الخير في سوهاج، 74 رأس ماشية على المواطنين حتى الآن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال أحمد حلمي مدير فرع مؤسسة مصر الخير في سوهاج، إنه تم توزيع 74 رأس ماشية على المواطنين ضمن حملة صك الأضحية 2020 في عدد من قرى المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم استكمال باقي توزيع اللحوم على المواطنين خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد حلمي، أنه سيتم ذبح وتوزيع 153 رأس ماشية بجميع مراكز سوهاج بإجمالي 110 قرية، وسيتم توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.