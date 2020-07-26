"المصرف المتحد" يتيح شراء صك الأضحية عبر قنواته الرقمية الذكية

أعلن المصرف المتحد عن طرح ثلاث طرق رقمية مبتكرة لشراء صك الأضحية 2020 عبر قنواته البنكية الرقمية، التى شملت «الإنترنت البنكى، الموبايل البنكى، المحفظة الرقمية»، بالإضافة إلى إمكانية الشراء من فروع المصرف المتحد الـ64، وذلك بالتعاون مع مؤسسات «مصر الخير، بنك الطعام المصرى، ودار الأورمان».

وأشار البنك إلى إتاحة شراء صك الأضحية للعملاء وغير العملاء، عبر منظومة «بنكك على الخط»، ومن خلال التطبيق الذكى للبنك، كما يمكن التوجه لأحد مراكز المصرف المتحد الرقمية والموجودة بفرع كارجو مول أو فرع نادى الصيد المصرى لإجراء عملية شراء الصك مباشرة، حيث يمكن للمشترى أيضاً اختيار أحد البرامج المتخصصة لصك الأضحية التى تتنوع ما بين شراء الصك بالكامل أو سهم فى أضحية أو لحوم صدقة.

وأوضح المصرف المتحد أن إحدى المؤسسات الثلاث تتولى عملية ذبح الأضحية نيابة عن المشترى وتوزيع اللحوم بشكل عادل بما يتفق مع مقاصد الشريعة والواقع المعاصر على الفئات غير القادرة من المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن «صك الأضحية» يتسم بالعديد من المزايا الهامة والتى تعطى نموذجاً تعاونياً حياً بين أفراد المجتمع لتطبيق الشعائر الدينية بأسس حضارية.