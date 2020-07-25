المفتي يكشف عن الموقف الشرعي من صك الأضحية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك الكثير من الفتاوى التي صدرت لضبط مسألة صك الأضحية، مشيرًا إلى أن الصك لا حرج شرعي فيه، لأنه نيابة عن المضحي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن الوكيل عن المضحى عليه التزامات منها اختيار الأضحية وفق الضوابط الشرعية، وأن يلتزم بتعليمات المضحي، وأن يقوم بالذبح في الوقت المحدد لذلك.

وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الوقت المحدد للأضحية بداية من صباح أول أيام عيد الأضحي وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق.

وأردف شوقي علام، أن هناك تواصل مع عدد من المؤسسات التي تقوم بالإنابة عن المضحين، ويلتزمون بدرجة عالية من الشفافية وإتقان الذبح واختيار الأضحية، واختيار من يتم التوزيع عليهم.