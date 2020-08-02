غدا.. دير ميانة بالدقهلية يستقبل الزائرين لـ"المزار والقبر"

أعلن دير الشهيدة العفيفة دميانة ببراري بلقاس بمحافظة الدقهلية، عن بدء استقبال الزائرين، من الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020م، على أن تبدأ الزيارة من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأكد الدير في بيان له نشرته صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزيارة تقتصر على المزار والقبر فقط لأخذ بركة قديسي الدير، دون حضور القداسات.

وشدد الدير علي مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وامتناع الأشخاص عن المجيء للدير، الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو سعال أو التهاب بالحلق، أو أي أعراض تنفسية بأي شكل.