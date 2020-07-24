دير القديسة دميانة يحذر من مجهولين يخدعون القبطيات بـ"أساليب ملتوية"

حذر دير القديسة دميانة بالبراري بالدقهلية، من مجهولين يخدعون الفتيات القبطية بـ"أساليب ملتوية".

وقال الدير في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن اسمها "الراهبة أغابي"، وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل، أب اعتراف راهبات الدير، يقومان بالاتصال هاتفيا بالفتيات القبطيات، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة، واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.

وأكد الدير أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، ويطلب من جميع أبناء الكنيسة توخي الحذر عند التعامل في مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب الملتوية التي تنطوي على الاحتيال والخداع.