"مصر الخير" تعلن فك كرب 1000 غارم خلال عيد الأضحى

أعلنت مؤسسة مصر الخير نجاح مبادرتها لفك كرب 1000 غارم وغارمة بحلول عيد الأضحى المبارك كي يتمكنوا من قضاء العيد في بيوتهم وبين أهلهم، لتتحول فرحة العيد إلى فرحتين.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم: "البرنامج نجح بفضل الله، وبمساعدة أهل الخير لفك كرب الغارمين وعودتهم لأسرهم لقضاء العيد بين ذويهم"، لافتة إلى أنه خلال الأيام الماضية تحول مقر برنامج الغارمين إلى خلية عمل لا تهدأ ليلا أو نهارا وتم الدفع بعدد من شباب المحامين والإخصائيين الاجتماعيين لبحث المزيد من حالات الغارمين المتقدمة للمؤسسة، حيث تم تحديد كشوف بالحالات الأكثر صعوبة والتي جرى التعامل معها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة حتى جرى سداد ماعليهم من مديونيات بشكل كامل والإفراج عنهم.

وأضافت عوض، في بيان اليوم: "أشعر بالرضا لتمكن البرنامج من فك كرب 1000 غارم وغارمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بما يسعد 5000 فرد على اعتبار أن كل غارم هو فرد في أسرة لا تقل في المتوسط عن 5 أفراد"، مشيرة إلى أن البرنامج سيستأنف عقب إجازة عيد الأضحى المبارك العمل في بحث حالات جديدة من الغارمين لفك كربهم أيضا خلال الأيام المقبلة، نظرا لزيادة أعداد الغارمين نتيجة ظروف تعطل الكثير من عوائل الأسر الأكثر احتياجا عن العمل.

وأشارت إلى أن التعاون بين الناس في الظروف الصعبة التي نمر بها وتحفيزهم على المشاركة في مساعدة أشخاص تعثروا في سداد ديون عليهم نتيجة فقدهم مصدر رزقهم اليومي، أو الاستغناء عنهم وتسريحهم من العمل مما اضطرهم للاستدانة لتلبية احتياجات أسرهم الأساسية، ومع ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على السداد تراكمت عليهم الديون ليكون هذا الدين سبب في دخولهم السجن أو التهديد بدخوله لتنفيذ الأحكام، وملاحقة الدائنين لهم وما يترتب عليه من تهديد الأسرة بالانهيار.