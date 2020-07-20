مصر الخير: سنذبح 6000 رأس في عيد الأضحى ووفرنا 300 فرصة عمل

قال المهندس أحمد علي إسماعيل رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تقدم "صكوك الأضحية" للسنة السادسة تواليًا في عيد الأضحى المبارك، للتسهيل على المتبرع، مشيرًا إلى أن المتبرع قد يتعرض للغش، في نحو 30 أو 40 أو 50 كجم من وزن الأضحية، بواقع 1500 جنيه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن المواطنين بإمكانهم الاتصال على 16140 لكي يصله مندوب المؤسسة أو زيارة أحد أفرع المؤسسة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع: "نجمع كل ما يدفع للصكوك ثم نذبح رؤوس بما يوازي الرؤوس المباعة، ونعمل على توفير فرص عمل وإنشاء مزارع، واليوم نحن أكبر منتجي الثروة الحيوانية في مصر ووزارة الزراعة أسندت إلينا 6 مزارع في آخر 5 أشهر".

وأردف، أن هذه المزارع توفر 300 فرصة عمل وتنتج 6000 رأس وستذبح خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن قيمة الصك تبلغ نحو 3500 وهو ما وفر عددًا كبيرًا من فرص العمل".

وأردف، أن الرؤوس بلدي وليست مستوردة، لتوفير فرص العمل وتسليم اللحوم للأسر المستحقة، والمتبرع يحصل على الثلث الخاص به في رابع يوم من أيام العيد، وتحصل المؤسسة على الثلثين لتوزعها على المستحقين".